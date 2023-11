Andrea Legarreta abandona entrevista por pregunta sobre Erik Rubín: 'estoy entera'

Andrea Legarreta no soportó la invasión a su privacidad por parte de un periodista del chisme y explotó en contra de él, no sólo diciéndole sus cosas sino abandonando la entrevista enojada y molesta, pues fue cuestionada respecto a su relación con Erik Rubín, de quien supuestamente está separada.

Cabe recordar que desde inicios de año, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, la cual no se ha concretado pues hasta hace poco seguían viviendo juntos e inclusive estaban en proyectos lado a lado.

Fue el programa “Chisme no Like” el que dio a conocer la entrevista e imágenes de Andrea Legarreta enojada y escapando de los filosos cuestionamientos de su reportero.

En el video se ve al reportero con Legarreta, quien le pidió unas palabras respecto a su sentir de todo el escándalo que la ha rodeado este año, sin mencionar el nombre de Erik Rubín. “¿De qué estamos hablando específicamente?”, le respondió ella sospechosa.

“A mí no me gusta hablar de nada... si no me dices tal y tal cosa (no respondo), muchas gracias”, remarcó la amiga de Galilea.

El reportero siguió insistiendo y le preguntó por su situación en el amor, ante lo cual la famosa le preguntó de qué medio era y cuando supo que era de “Chisme no Like” se enojó.

“Ah, no. Gracias. Estamos en una situación muy bonita que se trata de ayudar y de dar amor. Sinceramente, ¿cómo me ves? Estoy bien y estoy entera y estoy chambeando y estoy en familia y estamos bien él y yo. Gracias”, le dijo.

Legarreta explotó cuando le preguntaron por su divorcio con Erik Rubín, por lo cual ella decidió abandonar la entrevista para dejar de soportar la insolencia del reportero de farándula, quien se le quedó viendo mientras se espaciaba de las cámaras.