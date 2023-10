Andrea Legarreta llora al poner la foto de su mamá en el altar de Día de muertos en Hoy

No cabe duda de que Andrea Legarreta va a celebrar el Día de Muertos más triste de toda su vida, pues la famosa conductora colocó la foto de su difunta madre en el altar que se instaló en el foro del programa Hoy.

Cabe recordar que la madre de Andrea Legarreta, doña Isabel Martínez, murió en su casa de Acapulco mientras dormía, el pasado 30 de julio, día en el que también celebraría su aniversario número 57 de bodas.

Ahora, este jueves se instaló el tradicional altar de muertos en el programa Hoy, momento que fue extremadamente duro para la ex esposa de Erik Rubín, pues aún no logra superar el luto por el fallecimiento de su progenitora.

El momento fue transmitido en vivo por la tv abierta, en el video que se viralizó se puede ver cómo Andrea Legarreta coloca la fotografía de su madre en la ofrenda del programa matutino, acción que le costó muchísimo por el dolor de la herida aún no sanada en su corazón.

Mientras lo hacía, la famosa amiga de Galilea Montijo señaló que ha comprendido que no puede vivir a medias y seguir sufriendo por el deceso de su mamá, sino que tiene que honrar su memoria y legado, para mantenerla viva.

“Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos, pero algo que me parece muy lindo y de las tradiciones más hermosas de nuestro país es esta y me parece hermoso, con el tiempo me he dado cuenta que cuando tienes alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas”, pronunció devastada Andrea Legarreta

Tras ello, el programa sacó un video especial dedicado a la mamá de Andrea Legarreta y Galilea Montijo señaló que, sin que su amiga se diera cuenta, le iba a llevar a la ofrenda el tequila favorito de doña Isabel.