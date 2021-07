Andrea Noli afirma que Jorge Salinas nunca quiso conocer ni saber nada de su hija

Andrea Noli rompió el silencio y no sólo reveló que Jorge Salinas nunca se ha hecho cargo de la hija que engendraron juntos, sino que el actor nunca tuvo la intención de conocerla.

Así lo narró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, a quien le remarcó que siempre intentó comunicarse con Jorge Salinas, pues su hija siempre lo buscaba. Sin embargo, nunca hubo respuesta alguna.

"Ella tenía seis o siete años, le escribía poemas, le escribía canciones. Me preguntaba mucho por él. Yo le escribo un mensaje por WhatsApp a Jorge Salinas de que ella necesitaba tener un contacto con él, si podía de alguna manera acercarse para que ella lo conociera… pero pasó exactamente lo que cuando estaba embarazada: no hubo respuesta", lamentó la actriz.

Fue entonces que Andrea Noli le comentó a su hija que su padre nunca le respondió y le remarcó sus nulas intenciones de conocerla, por lo que la joven desistió en sus intentos de reunirse con su padre.

Qué siempre sí la quería conocer a su hija

Por si fuera poco, la actriz compartió que, por casualidad, se encontró con Jorge Salinas en un restaurante y éste le dijo que sí quería conocer a su hija; ante ello le dijo contundentemente:

"Fui muy clara y es lo que pienso hasta la fecha, tal vez mi hija ahorita sufre porque no te conoce, yo no quiero que tú vengas nada más para verla una sola vez, si vienes a mi casa es para que tengas una relación con ella, sino mejor no vengas. Y mejor no vino", apuntó.

La actriz incluso dio a conocer que en el acta de nacimiento de su hija ni siquiera aparece Jorge Salinas.