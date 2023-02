Ángela Aguilar afirma que nunca hará un dueto con Bad Bunny ni cantará reguetón: "Me ofende"

Ángela Aguilar hunde su carrera cada día más, pues afirmó que nunca va a cantar reguetón y que un dueto con estrellas que sí son importantes, como Bad Bunny, nunca ocurrirán.

Así lo dijo Ángela Aguilar en la conferencia de prensa en la que dio detalles de su concierto en la Plaza de Toros de la CDMX del próximo 4 de marzo, el cual los fans esperen que esté más vació que el olvido.

Cuando Ángela Aguilar fue cuestionada respecto a si le gustaría incursionar en el reguetón, la famosa rápidamente emitió su respuesta con asco y desagrado.

“Ay no, me ofende, por favor. No, a mí se me hace que la música de reguetón es padrísima, tengo muchísimos amigos que la cantan, pero yo bailo flamenco”, dijo Ángela Aguilar dando entender que no le sabe al perreo.

Es por ello que Ángela Aguilar jamás estará en un escenario junto a Bad Bunny, J Balvin, Karol G o la Rosalía. Que le aprenda a Nodal, que hasta se agarró de novia a una reguetonera.