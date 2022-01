Arath de la Torre revela que tiene COVID: "irónicamente me llegó mi certificado de vacunación"

Un famoso más sucumbió ante el COVID y se trata del polémico Arath de la Torre, a quien posiblemente lo contagió su esposa.

Así lo reveló Arath de la Torre a través de una videollamada con el programa Hoy, emisión a la que le dio los detalles respecto a su estado de salud.

“La verdad es que estoy medio tristón, me la estaba pasando muy bien, había regresado con mucha fuerza y muchas ganas y pues ahora me tocó la de Caín, mi mujer resultó positiva ayer y yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y bueno pues salió positiva en la noche”.

Por si fuera poco, Arath de la Torre consideró muy irónico que le haya llegado su certificado de vacunación un día después de dar positivo al COVID.

“De hecho tengo mis dos vacunas, irónicamente ayer me llegó mi certificado de vacunación y a esperar, como toda la gente que está como yo, afortunadamente son cuestiones leves. No se confíen, usen cubrebocas, porque ahorita todo mundo tiene un amigo con COVID”, dijo.

rc