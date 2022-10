Ashley de Ha*Ash confiesa que tiró a su sobrina bebé por estar pasada de copas

Ashley de Ha*Ash reveló que en una ocasión tiró a Matilda, la bebé de su hermana Hanna, cuando la estaba cuidando por estar pasadita de copas.

Así lo reveló en el programa “Pinky Promise”, en el cual aseguró que "todas las cosas malas que le han pasado a Matilda han sido mi culpa".

Ashley contó que un día se le volteó la carriola de su sobrina, no por ir rápido sino porque “estaba pe***".

"Esa noche, Juan Carlos (esposo de Hanna) y Ashley deciden pues pasarla bien y por el mezcal... entonces le digo: 'bajen la música porque todo el piso de abajo estaba retumbando'", agregó Hanna.

"Le dije: 'Hanna neta sé una mamá fregona, ya hemos visto que cuando la gente se vuelve mamá, se vuelve de hueva. Tranquilízate, deja que tu esposo y yo la agarremos'", replicó Ashley.

Tras ello, Ashley se ofreció a dormir a Matilda, aunque su hermana no creía que fuera capaz de lograrlo: "yo no sabía que estaba tan borracha, yo pensé que se había tomado una copa de vino y me dice: 'yo la voy a dormir, vas a ver, yo aquí con música, vas a ver que yo la puedo dormir".

La bebé no se dormía por lo que al esposo de Hanna se le ocurrió que fueran a dar un paseo y subió a su hija a la carriola sin ponerle el cinturón de seguridad. La infanta concilió el sueño, y Juan Carlos le pidió a Ashley que se metiera a la casa con la niña. Ahí fue cuando ocurrió la tragedia:

"Para que la puerta no se cerrara puse mi pie y levanté la carriola para meterla y de repente se voltea. Nada más veo a Matilda así en el piso, la agarró rápido y empieza a llorar, o sea, llorar inconsolable. Lo que más cosita me dio fue que Hanna baja para agarrar un gripe water... Yo agarrando a Matilda: 'No, Hanna, la tiré'", contó Ashley.

"Entré en pánico, le dije 'hay que llevarla al hospital'. Literal estaba llorando en mi casa porque dije: '¿qué hice?' Yo cada hora le escribía a Hanna '¿cómo vas?' Pero lo mejor es que le marcó a Hanna ya cuando Matilda se despierta y tiene un ojo negro, o sea, sí se pegó", finalizó en su historia.