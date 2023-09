Aylín Mujica abandona incómoda entrevista en VIVO y pone de pretexto 'voy al baño' (VIDEO)

Aylín Mujica se puso tan mal durante una entrevista que hasta que tuvo que fingir que tenía severos problemas de esfínteres, pues la famosa abandonó un programa en vivo al ser cuestionada respecto a un tema muy incómoda para ella.

Los hechos sucedieron durante la transmisión del programa "La Mesa Caliente" después de que la cubana fue cuestionada respecto a un tema que prefiere mantener lo más ocultó por el cringe que aparentemente le da.

El suceso ocurrió luego de que Aylín Mujica presentó una noticia sobre el Rey Grupero, el polémico creador de contenido famoso por haber sido la pareja de Cinthya Klitbo y compartir fotos muy comprometedoras con ella.

Las conductoras del programa aprovecharon la oportunidad para cuestionar a Aylín Mujica sobre el comentario que le envió el Rey Grupero en redes sociales, en el que la consideraba la mujer más importante de su vida.

Esto porque en "La Casa de los Famosos" versión Telemundo la cuabana y el comediante de las redes estuvieron muy cercanos, generando sospechas sobre un posible noviazgo dentro del programa.

Rey Grupero y Aylín Mujica bien románticos Especial

Al principio, Aylín Mujica respondió de manera contundente, afirmando que agradecía las palabras del Rey Grupero. Sin embargo, para evitar pronunciar más cosas al respecto fingió que tenía que hacer sus necesidades fisiológicas con urgencia, y salió corriendo del foro.

"Me hace sentir muy bien que digan eso, pero voy al baño. No quiero hablar", dijo Mujica, antes de levantarse de su silla y abandonar corriendo el estudio.

Una vez que ya no aparecía ante las cámaras, Mujica confesó que no quería hablar sobre el tema porque le resultaba incómodo: "Es un tema que no quiero tocar. No quiero hablar de eso", dijo la conductora.

La repentina salida de Mujica del programa generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a la conductora por su actitud, mientras que otros la defendieron y aseguraron que tenía derecho a sentirse incómoda con el tema, pues saben que Rey Grupero es un famoso que da cringe y que de cierto su amorío quisiera tenerlo oculto.