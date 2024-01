Bárbara de Regil comparte su curiosa rutina de glúteo y la tachan de 'vulgar': 'puros sentones'

Bárbara de Regil es una de las celebridades más odiadas de todo México, pues no se sabe si la topan en el resto de Latinoamérica, y la actriz está por cerrar el mes de enero de este 2024 siendo víctima de ataques, ahora sí sólo por presumir sus rutinas y no por alguna declaración.

Y es que la famosa actriz madre de Mar subió a su cuenta de Instagram parte de su rutina para tener los glúteos pronunciados y de acero, la cual no le pareció a la gente que desconoce del ejercicio.

Y es que a famosa actriz subió un clip en el que muestra cómo está haciendo sentadillas con saltos, mientras sostiene peso y usa una liga para aumentar la fuerza a ejercer; tras ello hace pasos laterales con liga y posteriormente pasa a hacer peso muerto y elevaciones de cadera con barra, entre otras cosas.

Aunque la rutina está completa y hecha con técnica, lo que llamó la atención es que Bárbara de Regil decidió que el foco de su video fuera su trasero, pues era los músculos de esa zona los que estaba ejercitando.

Pero al parecer, los músculos de sus glúteos son tan prominentes y fuertes que le causaron incomodidad a algunas personas, quienes le dijeron que por su video se dejaba ver como una persona “vulgar” y hasta “ofrecida”.

"Más Vulgar no se puede", "mírenla cada vez más exhibicionista la Basada de Regil jajajajajaja con el color de su short pareciera como si no tuviera nada", “qué ofrecida eres Bárbara, con razón nadie sabe quién es el papá de Mar” y “mátame a puros sentones, mi amor”, le dijeron.

No obstante, algunos haters de Bárbara de Regil la defendieron, pues, aunque no la quieran, saben que hace sus rutinas muy bien y que la gente que jamás en su vida se ha ejercitado no le sabe al cuerpo ni sus formas: "no sean envidiosos mejor pónganse a hacer ejercicio como ella", “pura vieja tripona la crítica, ya quisieran ponerse un short así y no dar asco” y “puro chaqueto incel diciéndole que anda de ofrecida”.