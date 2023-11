Bárbara de Regil afirma que otros actores le han hecho bullying: 'una falta de respeto'

Bárbara de Regil, detestada por los fans por sus comentarios clasistas, racistas y gordofóbicos, salió a pedir que termine el bullying en contra de ella, pues afirmó que incluso sus colegas actores se burlan de ella, lo que dice y hace.

Esto lo dijo pues el momento más reciente en el que se convirtió en el hazmerreír de todo México fue cuando dijo que prefería el Halloween que el Día de Muertos, festividades de las cuales además no conocía sus diferencias.

En entrevista con “Venga la Alegría”, Bárbara de Regil le pidió al mundo quela deje de atacar, pues lamentó que incluso sus colegas actores se burlan de ella. Lamentablemente, no reveló la identidad de los famosos que le tiran cábula.

"Hay muchos actores que están en contra del bullying y a mí me han buleado. Entonces, me parece muy chistoso que digan 'Contra el bullying', yo sí estoy en contra. Me parece una falta de respeto burlarte de alguien más por un error, por un proyecto, por una cosa que quiera emprender", pronunció la mamá de Mar de Regil.

Asimismo, agregó que no soporta "a los que trabajan burlándose de otros, o sea, que es una chamba", en referencia a los programas de chismes.

"La gente que ataca en general es porque no tiene nada mejor que hacer, entonces si alguien no tiene nada mejor que hacer, ¿por qué te vas a sentir mal porque esa persona te ataque?", abundó.

"Obviamente todos cometemos errores, como el día que se puso el sérum y yo fui la primera que le dije 'Te vas a quemar la cara', pero es una niña y esas cosas pasan, pero se hacen virales. Fuera de eso es una niña muy creativa, una niña que está estudiando y que tiene a una mamá atrás que es un águila", dijo por su parte Mar de Regil, conocida en los bajos mundos como la “nueva Andy Warhol del plagio cringe”.