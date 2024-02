Bárbara de Regil sugiere usar bicicleta para disminuir el tráfico... mientras maneja su carro

Bárbara de Regil es una de las famosas más detestadas de la farándula mexicana, pero por algún motivo sigue monetizando pues a que es criticada por sus comentarios clasistas y gordofóbicos, principalmente. Ahora la mamá de Mar de Regil fue motivo de burlas por parte de los internautas, pues le pidió a todos que usaran bicicletas para disminuir el tráfico… y así ella pudiera manejar su auto más a gusto.

Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa que no sabe distinguir entre el Día de Muertos y el Halloween compartió una foto en la que se observan varios autos parados en el tráfico de noche, lo cual es muy común en las ciudades del mundo, pues la mayoría de los trabajos esclavizan a las personas en oficinas concentradas en lugares lejanos, pues por algún motivo los CEOs piensan que eso aumenta el rendimiento y las ganancias.

Bárbara de Regil acompañó la imagen con un texto con el que le pidió a sus seguidores usar más la bicicleta para que así no haya tráfico y pueda llegar más temprano a su domicilio.

Asimismo, Bárbara de Regil señaló que ella seguirá usando su auto y no la bicicleta porque supuestamente recorre distancias muy largas que sólo pueden ser cubiertas a bordo de un vehículo manejado sólo por el conductor.

"Tráfico de ida, tráfico de vuelta. Si no fuera por la distancia que me toca definitivo me iría en bici. No generaría contaminación, ayudaría al calentamiento global y no estaría sentada aquí, estaría moviéndome. Si tú tienes la oportunidad de ir en bici a donde sea, plis Do It", solicitó de la manera más atenta Bárbara de Regil.

Como era de esperarse, la famosa fue duramente criticada por los internautas, quienes le dijeron que habla desde su privilegio y que, además, si es tan fitness como dice ser, cruzaría la ciudad en bicicleta sin poner pretextos.