Belinda lanza "Mentiras cabr**", canción ¿dedicada con ardor a Nodal?

Todo parece apuntar a que Belinda ya le respondió musicalmente a Christian Nodal, pues luego de que su ex novio lanzó la dolida “Ya no somos ni seremos”, ella estrenó la canción “Mentiras cabrón”.

En “Mentiras cabrón” Belinda hace una exploración de género urbano, la cual es un demo de lo que será su próximo disco.

La letra de la canción es poderosa y devastadora, pues humilla fuertemente al personaje del cual habla, mismo que los fans aseguran que es Christian Nodal.

“Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, que siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”, canta Belinda.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos, ahórrate el intento”, agrega la letra.

Los fans celebraron la canción de Belinda, pues afirmaron que los temas de despecho y ardor son los mejores y más sabrosos. No obstante, otros especulan que la ruptura entre la cantante y Nodal podría ser una estrategia de marketing, pues ambos lanzaron música.

