Bella Hadid revela que se operó siendo menor: "era la hermana más fea... era morena"

La supermodelo Bella Hadid rompió el silencio y no sólo reveló que siempre se ha sentido inferior a su hermana Gigi, quien es güera mientras que ella morena, sino que confesó que su belleza no es tan natural, pues se sometió una cirugía estética cuando era menor de edad.

Asó lo narró Bella Hadid a la revista “Vogue”, publicación a la que contó que se operó a los 14 años y que se arrepiente de haberlo hecho.

Bella Hadid reveló que siendo adolescente se hizo una rinoplastia y desmintió los señalamientos que señalan que se ha realizado otros arreglitos, pues apuntó que dichos rumores la han hecho pensar que no merece sus logros e incluso han propiciado que tenga intenciones suicidas.

“He sufrido el síndrome del impostor y la gente me hacía sentir que no me merecía nada de esto. La gente siempre tiene algo que decir, pero lo que tengo que decir es que siempre he sido incomprendida en mi industria y por la gente que me rodea”, dijo.

“Había gente que decía en internet ‘Tienes una vida increíble’. Entonces ¿cómo puedo quejarme? Siempre sentí que no tenía derecho a quejarme, lo que significaba que no tenía derecho a recibir ayuda”, agregó Bella Hadid.

A modelo también confesó que siempre se ha sentido inferior a su hermana Gigi Hadid, pues es morena y no rubia como ella, además de menos extrovertida.

“Yo era la hermana más fea, yo era morena. No era tan cool como Gigi, ni tan extrovertida. Eso realmente es lo que la gente decía de mí y desafortunadamente cuando te dicen tantas cosas tantas veces, simplemente lo crees”, lamentó.

