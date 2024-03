Los cantantes mexicanos que abrieron los conciertos de The Rolling Stones

The Rolling Stones son una de las bandas más legendarias en la historia de la música, han hecho canciones que se han vuelto himnos del rock, por lo que ser el telonero de sus majestades satánicas es un gran reconocimiento.

Hay varios mexicanos que han abierto los shows de la banda liderada por Mick Jagger, sin embargo, casi todos los shows ha sido en México, pero se dio a conocer que un mexicano abrirá un concierto de la agrupación en Estados Unidos y se trata del cantante Carín León.

No solo llamó la atención que es un mexicano abriendo el show en otro país, sino que además es un artista que está completamente alejado del rock, pues Carín León es famoso por cantar regional mexicano.

“Esta es una de esas cosas con las que uno sueña de morrito… Gracias @therollingstones. Nos vemos este 7 de Mayo”, escribió el artista.

El concierto de The Rolling Stones en el que va a cantar Carín León será el próximo 7 de mayo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Todos los músicos que han tocado en los conciertos de sus majestades satánicas dicen que han sido los propios músicos los que los han elegido, al encontrar una afinidad con ellos ¿Qué fue lo que le gustó a The Rolling Stones de Carín León?

Otros mexicanos que le han abierto conciertos a The Rolling Stones

The Rolling Stones ha venido a México en varias ocasiones en cada una de ellas ha invitado a artistas nacionales a que sean sus teloneros.

La primera vez que la banda que interpreta el tema “(I Can't Get No) Satisfaction”, vino a México fue en enero de 1995 con la gira Voodoo Lounge, en una serie de shows que fueron abiertos por Caifanes.

Para el año de 1998, The Rolling Stones vinieron nuevamente, pero ahora el telonero fue El Tri, el propio Alex Lora ha contado en entrevistas cómo es que sucedió este momento, y señaló que en esa ocasión además de tocar sus éxitos de El Tri también se le ocurrió cantar canciones de The Rolling Stones, algo que no le gustó a los músicos legendarios y le pidieron a Lora que se limitar a cantar el repertorio de su banda.

Después llegó el año 2006 y sus majestades satánicas volvieron al país para emocionar a los fans con sus éxitos y en esa ocasión los elegidos para abrir los shows fueron Fobia y Alejandra Guzmán.

Leonardo de Lozanne contó en una entrevista que aunque es un sueño abrirle a The Rolling Stones fue difícil porque la gente no les aplaudió tanto. Contó que los propios Rolling los escogieron para abrir el show.

Y para el 2016 regresaron y ahora le tocó a Little Jesus ser el abridor de los shows.