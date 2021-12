Carlos Muñoz abandona las redes sociales tras sus polémicas y humillaciones

Carlos Muñoz, "coach" y gurú de emprendimiento mayormente conocido por humillar a la gente, generar polémica y desatar burlas, anunció que abandona las redes sociales pues su “meta se ha logrado”.

Cabe recordar que uno de sus últimos escándalos fue cuando humilló a un mesero en uno de sus eventos por “no tener hambre”; no obstante, ese joven lo destruyó con un video en el que se burló del “coach”, señalando que tomó su curso caro gratis y que además le pagaron por su trabajo.

A través de un video que publicó en sus redes, Carlos Muñoz anunció su retiro de las redes: Cuando arrancamos nuestra idea era muy sencilla, crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y de esa forma, potenciar a miles de emprendedores. Esa meta se ha logrado”, dijo.

Asimismo, aseguró que su personaje, el Master Muñoz, se llegó a ser frívolo y ofensivo:

“Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección”, agregó.

Finalmente, Carlos Muñoz aseguró que regresará a las redes, pero no dijo una fecha exacta de cuándo ocurrirá.

