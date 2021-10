La casa de los famosos: Alicia Machado ahora se lanza contra Pablo Montero (VIDEO)

Alicia Machado vuelve a encender la polémica en La casa de los famosos y se lanza contra Pablo Montero y es que en los últimos días no han parado de discutir.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se puede ver a Alicia Machado y a Pablo Montero reclamándose mutuamente.

La Miss Universo le dice al cantante que ya no se meta con ella y que le deje de dar órdenes, mientras que Pablo Montero le dice que es una persona grosera y que no sabe escuchar, a lo que la venezolana respondió que no le importa.

¿Están drogando a Alicia Machado en La casa de los famosos?

A través de las redes sociales comenzaron a circular fragmentos de videos de las declaraciones de Verónica Montes, lo que ha encendido las alarmas entre los fans de Alicia Machado y La casa de los famosos.

te puede interesar Kimberly Flores ¿está embarazada de Roberto Romano? Esto se sabe

En uno de los videos se puede ver a Verónica Montes platicando con la reciente eliminada de La casa de los famosos Gaby Spanic en donde le confiesa lo que le hace a Alicia Machado.

“Se quedó dormida, le di las gotas… le di a Pablo y le di a ella”, se escucha decir a Verónica en la grabación.

Mientras que en otro video Cristina confirma que han estado dándole gotas a Alicia Machado, pues dice: “Tenemos un poco de miedo de que se despierte Alicia, pero ustedes no se preocupen le han dado gotitas para que se duerma”.

Los fans de La casa de los famosos están enojados por lo que hizo Verónica Montes y aseguran que Alicia Machado la puede demandar en cuanto salgan del programa.

KR