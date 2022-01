Celebra a los Reyes Magos con estas series sobre juguetes para adultos

El Día de los Reyes Magos ya está aquí y no sólo es un día en el que los niños reciben regalos, (principalmente juguetes), sino que también es una fecha en la que los adultos pueden pasar un muy buen rato.

Y no hablamos de partir la rosca de reyes en la oficina, sino de disfrutar de muy buenas series temáticas. Y, contrario a lo que muchos piensan, las historias de juguetes también son para adultos. Aquí algunos buenos ejemplos.

Chucky (Star plus)

Temporadas: 1

Apostando por un manejo más cuidadoso y austero del muñeco, con base a miradas fugaces o leves movimientos de su cuerpo para provocar el miedo, la serie logra alejarse del humor involuntario que caracterizaba las primeras películas de la saga, reservándose los toques de comedia mala leche para cuando lo dejan desatado.

Desde un principio establecen con claridad y congruencia la naturaleza de la relación entre Chucky y el joven protagonista, lo cual les permite darle sentido a la integración de temas como el bullying, dentro de un mundo contemporáneo, pero de espíritu análogo y lleno de referencias pop, que redunda en una mayor estilización que se evidencia desde la secuencia de créditos. Una propuesta de horror divertido, que se convierte en lo mejor que se ha hecho con la franquicia.

The Toys That Made Us (Netflix)

Temporadas: 10

Esta es una de las series de Netflix que poco a poco se han ganado el gusto de la gente, gracias a que no sólo alude a la nostalgia, cómo indica el título, sino que esta la aterrizan en el terreno del documental para ofrecer un sólido retrato cultural, revelando los procesos creativos y comerciales detrás de los juguetes que marcaron generaciones, tales como “The Masters of the Universe” o “My Little Pony”; los cuales alimentaron el fenómeno del coleccionismo y la imaginería popular.

Todo manteniendo a la par de lo informativo, un desarrollo lúdico y sin tomarse nunca demasiado en serio.

Robot Chicken (HBO Max)

Temporadas: 10

Sin duda una serie de culto que tiene como su mayor acierto el saber representar y aprovechar la natural capacidad infantil para dar rienda suelta a la imaginación y otorgarle los más insólitos roles a las figuras de acción y otros juguetes, llevándole al terreno de la crítica ácida e irreverente.

Se trata de un puñado de pasajes en animación Stop Motion que transitan entre el humor, la fantasía y hasta el horror, retroalimentándose con la cultura popular contando con las voces de celebridades que van de Sarah Michelle Gellar, Scarlett Johansson y Mark Hamill, a Hulk Hogan, Bruce Campbell y Pat Morita, quienes a veces juegan a ser personajes en sí mismos.

Servant (Apple TV)

Temporadas: 2

Dentro de sus últimos años plagados de altibajos, este es uno de los productos mejor logrados que ha entregado M. Night Shyamalan, quien aquí funge de productor y dirige dos de los episodios. Como con todos los thrillers, mientras menos se sepa de la trama, resultan más efectivos y adictivos. En este caso bastará con decir que todo gira alrededor de una pareja que aún no ha superado la pérdida de su hijo, el uso de un bebé reborn —muñecos de gran realismo que son considerados piezas artesanales—, y la presencia de una niñera.

El manejo asfixiante de los encuadres y la alta tensión que se genera llega a ser apabullante, pero la intriga es sólida y está llena de implicaciones, lo que mantiene enganchado al espectador sin remedio. Hay que mencionarlo, no es para todos los gustos y sensibilidades.

Los Simpson: Un bloque como yo (Star+)

Episodio 550, Temporada 25

Luego de haber alcanzado la cumbre y mantenerse ahí hasta la temporada 15, que fue donde comenzó a venirse a la baja —en cuanto a calidad, más no en popularidad—, Los Simpson comenzaron a recuperar nivel en los últimos años, y aunque nunca han vuelto a ser memorables como en sus mejores momentos, han entregado episodios entretenidos e interesantes.

Uno de ellos es “Brick Like Me” —por su título original—, en donde además de que, como en otras propuestas, retoman los códigos del concepto que se ha desarrollado a partir de la línea de juguetes Lego; esto lo hacen evidente al grado que los personajes hacen conciencia de tal condición. Estamos ante un inquietante ejercicio de meta ficción que detrás de la comedia, redunda en un mensaje sobre la paternidad y los temores infantiles.

