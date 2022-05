Chabelo, "el inmortal" felicita a todos por el Día del Niño y rompe el Internet

Este 30 de abril muchos famosos conmemoraron a los pequeños por el Día del Niño; no obstante, Chabelo se ganó las celebraciones por felicitar a todos sus “cuates”, a través de un mensaje que ya es viral.

Chabelo actualmente tiene 87 años y hace unos días reapareció en una sesión de fotos que le hizo una revista, la cual impactó a los fans por lo bien que se ve el famoso.

Gracias por tantos años de alegría mi buen Chabelo!! pic.twitter.com/SUtz0mlhaw — German Elizondo (@GermanElizondo5) April 30, 2022

A través de Twitter, Chabelo felicitó a todos sus “cuates” con un mensaje que los fans afirman está dedicado a todo lo “existido y por haber” desde hace milenios.

"Feliz día a todos los cuates de todas las edades. ¡Feliz día del niño!", escribió Chabelo.

Feliz día a todos los cuates de todas las edades !Feliz día del niño! — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) April 30, 2022

Las respuestas de los fans no se hicieron esperar y de inmediato le respondieron con mensajes de celebración e incluso compartieron fotos con él.

“Todos los domingos de mi infancia te vi. Y canté tus canciones. Y mi madre mandó infinidad de correos de promociones que se hacían en el programa”, “En 1974 a la edad de 8 años, mi abuelita me llevó a la Ciudad de México de paseo. Pero de lo único que me acuerdo es que me llevó a ver a Chabelo” Y “Mi tatarabuelo te festejó, mi bisabuelo también, mi abuelo te felicitó, mi papá te vuelve a felicitar, yo te felicito, mis hijos te felicitan en tu día cuate”, fueron algunos de los mensajes.

En 1974 a la edad de 8 años, mi abuelita me llevó a la Ciudad de México de paseo

Pero de lo único que me acuerdo es que me llevó a ver a Chabelo

Hermoso recuerdo

Gracias y felicidades en el Día del niño — paco pérez (@cardiocirugiafm) April 30, 2022

Además tuve la suerte de ir a su programa En Familia como papá llevando a mi hija Oli, donde me autografió la foto pic.twitter.com/pMw3jjNlsP — Alejandro Cruz Adabache (@AlexAdabache) April 30, 2022

rc