Christian Nodal le manda indirecta a Bad Bunny: "Para decir estupideces hay que tener talento"

Christian Nodal sigue dando polémicas declaraciones y esta vez fue para la revista Rolling Stone, en la que no solamente contó su dura infancia, sino que también opinó sobre otros géneros musicales y hasta mencionó a Bad Bunny.

El cantante de “Adiós amor” dijo que respeta todos los géneros musicales y que hay mucho trabajo detrás de cualquier producción musical.

“La gente probablemente no se da cuenta, pero tú sabes que cuando graban una canción en un disco, todas las cosas que graban en ese disco son instrumentos reales, se han preparado toda su vida para ese momento. Y eso implica mucho respeto, ya sea que lo sepan por la calle, o porque son estudiados y han dedicado mucho tiempo de su vida para tener ese don. Y esas son las cosas que se deben de valorar muchísimo, lo que es genuinamente natural”, dijo Christian Nodal a la publicación.

Asimismo, comentó que también respeta otros géneros como el reguetón: “pero a veces sí sé que hasta para cantar pende… y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, “Si tu novio no te mam… el cul…, pa’ eso que no mam…”, pero hay que tener talento para hacerlo”, señaló el cantante de “Botella tras botella”.

Christian Nodal señaló que el regional mexicano es parte de la cultura, por lo que él se siente orgullo de interpretar sus melodías en donde se presenta.

“Yo puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, señaló el cantante.

Christian Nodal habla de su dura infancia

Christian Nodal contó para la revista Rolling Stone que empezó desde niño a involucrarse en la música, pues casi toda su familia se dedicaba a la música banda, su mamá y sus hermanos daban clases de canto y de solfeo.

Y aunque Christian Nodal adoptó la música como un refugió de su realidad, el cantante pasó por momentos difíciles en su infancia. El intérprete señaló que su papá trabajaba y su mamá sufría epilepsia.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pende..!’”, dijo el cantante.

Después se mudó a Estados Unidos en donde también pasó por momentos complicados: “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”.

