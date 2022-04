La ciudad perdida: ¿Debes ver la película de Sandra Bullock y Channing Tatum?

A todos nos queda muy claro que el afán de “La ciudad perdida” no es ganar premios, sólo recuperar para sacarle provecho en nuestro actual panorama, algo de los años de gloria del cine de aventuras con tintes de comedia que consolidaran grandes producciones como las de la saga de “Indiana Jones”, junto con títulos menores que consiguieron buenos resultados en taquilla y terminaron de ganar su lugar en el colectivo popular gracias su paso por la pantalla casera, dígase "Dos bribones tras la esmeralda perdida” (1984), y su ya un tanto desangelada secuela “La joya del Nilo” (1985).

Por desgracia para ello no basta con solo seguir la receta, se debe atender con agilidad y certeza entre la acción, el juego con las pausas dramáticas que van unidas a la vitalidad en el manejo de la cámara, dando el énfasis necesario para hacer estallar las situaciones de humor, lo cual en "La ciudad perdida" apenas sucede.

The Lost City es una parodia constante, el reparto está genial, y la fotografía es bonita. Una comedia de acción con aventuras muy resultona.



Vista en cines 🎬💘

Tampoco es suficiente con ponerle rostros nuevos a los protagonistas. En este caso con una Sandra Bullock comprometida, pero sin la energía suficiente para sacar del molde a su personaje de la escritora hastiada que se ve obligada a ir en busca de una reliquia; un Channing Tatum voluntarioso en su interpretación del modelo de portadas de libros que irá en su rescate, pero anclado por la pobreza gestual; además de un Daniel Radcliffe, cuyos intentos por terminar de alejarse del encasillamiento “potteriano”, aquí no ven mucho avance al encarnar un villano genérico con tibias transiciones que no sustentan sus actitudes. Mismo caso al de los secundarios que son abandonados a las posibilidades del diálogo por sí mismo. Poco o nada que rescatar en ese sentido.

Claro, lo que si se debe reconocer es que al menos la puesta al día en cuestión de roles de género, misma que no solo obedece a una simple rotación binario, sino que apunta a una mayor variedad de rasgos entre la vulnerabilidad y la iniciativa, luce más que asumida y natural gracias a la autoparodia, pero sobre todo a la química entre los protagonistas que funciona a la perfección. Esto pese a no lograr ponerse a la altura de la participación inicial de Brad Pitt, quien se “toma tan en serio el no tomarse en serio”, que resulta el mejor chiste de todos.

En fin, a “La ciudad perdida” no se le pide profundidad o que sea innovadora, pero al menos que muestre un poco más de convicción o entusiasmo con su propia propuesta. En cambio, le hace honor a su nombre y se regodea en la conformidad de entregar lo mínimo, convirtiéndose en un vehículo de evasión medianamente simpático, en la línea de películas artificiosas como la reciente “Jugle Cruise” (2021).

Sandra Bullock, Daniel Radcliffe y Channing Tatum en una función especial de "The Lost City", en Londres. 😍🎬



📸: Getty pic.twitter.com/6j1pRUZDNR — CancunReport (@CancunReport) April 3, 2022

