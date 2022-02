¿Criss Angel advirtió a Christian Nodal de Belinda? "Es una maestra del engaño", dijo

Belinda y Christian Nodal terminaron, lo cual se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Los usuarios de Internet quieren saber cuáles son los verdaderos motivos de la separación, pero como ninguno de los cantantes ha revelado detalles solamente se han hecho especulaciones.

El programa Chisme No Like difundió que Belinda y Nodal se habrían peleado porque la intérprete de “Luz sin gravedad” le habría pedido a su exprometido cuatro millones de dólares para pagar su deuda con el SAT, sin embargo, parece que todo se complicó cuando se enteró de que en realidad Beli solo debía 500 mil dólares.

"Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, explica Chisme No Like.

Usuarios recuerdan cómo terminó Belinda con Criss Angel

Tras este rumor, los usuarios de Internet recordaron que Belinda terminó mal con Criss Angel, quien publicó un mensaje en aquél entonces acusando a la cantante de ser una “maestra del engaño”.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, escribió el mago en Instagram.

El mensaje de Criss Angel sobre Belinda Foto: Especial

En aquel momento se dividieron las opiniones, unos apoyando a Belinda y otros defendiendo a Criss. Ahora los fans aseguran que se trató de un mensaje de advertencia para Christian Nodal.

KR