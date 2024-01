¿Daniel Bisogno se irá de Ventaneando? Esto reveló Aurora Valle

Algunas personas se preocuparon, mientras que muchas más celebraron, porque surgió el rumor de que Daniel Bisogno habría abandonado el programa “Ventaneando”, por un anuncio que el famoso hizo a través de redes sociales y su ausencia en e show de chismes. Sin embargo, Aurora Valle afirmó tener la verdad de destino del polémico presentador.

Los rumore sde la salida de Bisogno del programa de su jefa Pati Chapoy iniciaron porque el famoso escribió en sus redes: “Ahora sí a la chin… todo y todos. A recargar mente y espíritu”, lo cual no sonó bien debido a los devastadores problemas de salud que el famoso ha presentado en los últimos meses.

Ante ello, la ex compañera de Daniel Bisogno (y aparentemente recadera), Aurora Valle salió a decir en un programa de YouTube llamado “De Historia e Historia” loque sabe respecto al futuro de la vida del conductor de “Ventaneando”.

La periodista del chisme aseguró que la producción de dicho programa le comentó de buena manera lo que realmente sucede con la vida y carrera de Daniel Bisogno, quien no es muy querido por los fans por sus cometarios desatinados e insultantes, y no soportar cuando le toca que hablen mal de él.

La famosa dijo que la producción del noticiero de farándula le recomendó a Daniel que se tomara unos días de descanso debido a que físicamente no se veía en condiciones para trabajar, sin embargo, el conductor se negaba a hacerlo, por lo que al parecer lo obligaron a tomarlas.

"Yo me enteré que la producción de 'Ventaneando' le había dicho a Bisogno, en buen plan, desde que se enfermó y recayó, le dijeron 'tómate unos días, no es necesario que estés en el programa”, pronunció Aurora Valle.

"Parece que le dijeron, 'tómate unos días, recupérate bien' y él dijo 'no, pero cómo, si yo he estado aquí tanto tiempo' y por eso es que siguió yendo, aunque físicamente no estaba en las condiciones, porque se ve demacrado", añadió.

“Además le están ofreciendo vacaciones con goce de sueldo, no le van a quitar el trabajo porque es importante que esté en 'Ventaneando' pero que esté bien", abundó.