Demi Lovato revela que quedó con daños visuales y auditivos por una sobredosis: 'no me arrepiento'

Demi Lovato pasó por un episodio muy oscuro en su vida, pues se la vivió rodeada de excesos y sobredosis de drogas. Es por ello que ahora la cantante reveló que toda esa vida loca le dejó secuelas de salud muy graves, como daños visuales y auditivos.

Demi Lovato asistió al programa de Andy Cohen en el que, además de hablar de su nueva canción, un cover de “Sorry not Sorry” de los Guns n’ Roses, también contó cómo fueron sus momentos más oscuros del pasado.

Demi Lovato contó cómo ha sido su experiencia con las drogas y aprovechó para dar a conocer que si actualmente ya está sobria y no prueba ninguna sustancia, esto se debió a que en 2018 casi pierde la vida por una sobredosis.

Sin embrago, pese a tal situación, la cantante remarcó que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, pues todas esas experiencias son lo que ha hecho que sea quien es ahora.

Asimismo, Demi Lovato agregó que tal sobredosis le trajo secuelas permanentes en su salud, pues resultó con daños visuales y auditivos que ya no le permiten hacer ciertas cosas.

Demi Lovato Especial

“No cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada... Lo más parecido a un arrepentimiento es cuando tuve una sobredosis. Esa sobredosis me causó muchas... en realidad me causó una discapacidad. Hasta el día de hoy tengo problemas de visión y de audición”, pronunció la famosa.

Y es que tal evento le provocó tres infartos cerebrales y un ataque cardíaco, dejándole daños cerebrales permanentes: “consumí drogas que nunca antes había consumido. Nunca me había metido metanfetamina, la probé. La mezclé con éxtasis, con coca, hierba, alcohol, oxicodona. Y sólo eso debería haberme matado”, dijo.

“Cada vez que miro algo, por ejemplo, tengo puntos ciegos en la vista cuando miro tu cara. Es un recordatorio constante de que debo seguir por el buen camino, porque no quiero que vuelva a ocurrir”, finalizó la también ex actriz de Disney.