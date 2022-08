Denise Dowse, actriz de "Beverly Hills, 90210", está en coma ¿Qué le pasó?

La actriz Denise Dowse, recordada por su papel como la profesora Yvonne Teasley en la serie "Beverly Hills, 90210", está en coma.

La desgarradora noticia la dio a conocer su hermana a través de redes, detallando que Denise Dowse sucumbió ante tal estado debido a "una forma virulenta de meningitis".

"Como muchos de ustedes han visto, mis publicaciones han sido positivas y edificantes. Estoy tratando de mantener el ánimo y apoyar a quienes lo necesitan. Como muchos de ustedes saben soy una persona privada. Así que esto es difícil para mí", escribió la hermana de la actriz.

"Estoy solicitando apoyo y oraciones para mí y mi hermana, y mi única familia inmediata @denisedowse. Actualmente se encuentra en el hospital en un coma provocado por una forma virulenta de meningitis. Sus médicos no saben cuándo saldrá, ya que no fue inducido médicamente", agregó.

Denise Dowse, además de dar vida a la señora Yvonne Teasley en "Beverly Hills, 90210", también actuó en series como "The Guardian", "Charmed", "All of Us" e "Insecure".

Asimismo, ha actuado en películas como "Pleasantville", "Ray", "Requiem for a Dream" y "Coach Carter".

Su debut como directora, "Recuérdame: La historia de Mahalia Jackson", se encuentra actualmente en posproducción.