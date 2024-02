Se desata balacera a medio concierto de Laura Pausini ¿ataque directo?

Il mio regalo di San Valentino per voi è che il tour continua questo inverno 2024 ❤️

Tornerò in Europa per stare ancora con voi!

Tutte le date fuori il 27 febbraio ❤️

Buon San Valentino Amori



Mi regalo de San Valentín para vosotros es que la gira continúa este invierno 2024 ❤️… pic.twitter.com/OhxhGptnvr