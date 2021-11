Destruyen a Susana Dosamantes por su look y actuación en "Si nos dejan"

Esta semana se estrenó la esperada telenovela “Si nos dejan”, convirtiéndose en una de las producciones más vistas y aplaudidas de la temporada. Sin embargo, eso no impidió que los fans acabaran con Susana Dosamantes, pues no les pareció ni su actuación ni su look.

Susana Dosamantes interpreta a Doña Eva en “Si nos dejan”, pero lejos de recibir aplausos como a los que estaba acostumbrada hace algunos años, la mamá de Paulina Rubio fue severamente criticada por los espectadores.

Y es que la famosa no sólo fue destrozada por su desempeño e interpretación de Doña Eva, sino que también arremetieron contra ella por su look en el melodrama, especialmente por su peluca blanca.

A tal grado han llegado las críticas por la imagen de Susana Dosamantes en la telenovela que los fans la han comparado con la “abuelita de Piolín”, el “Doctor Chapatín” y la “Manigüis”.

Pensé que era la Maniguis y no Susana Dosamantes en Sí Nos Dejan. pic.twitter.com/DYj5rPteNR — Pável (@PavelOficial) November 3, 2021

“Ahorita lo único que tengo que comentar de SI NOS DEJAN es la espantosa peluca de Susana Dosamantes”, “No sabemos qué es lo peor de Susana Dosamantes en #SiNosDejan, si la peluca o su pésima actuación”, “Qué peluca tan falsa” y “Pensé que era la Manigüis y no Susana Dosamantes”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Ahorita lo único que tengo que comentar de SI NOS DEJAN es la espantosa peluca de Susana Dosamantes y la Impresion que me dio ver tanto botox en los hombres!!! Alexis Ayala y Jorge gallegos apenas y gesticulan!!! — SEÑOR TELENOVELA (@ernestoalonsotv) November 2, 2021

No sabemos que es lo peor de Susana Dosamantes (@SDosamantesOF) en #SiNosDejan, si la peluca o su pésima actuación. pic.twitter.com/QniaDQZfSv — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) November 3, 2021

“Si nos dejan” se transmite de lunes a viernes, a las 21:30 horas, en el Canal de Las Estrellas.

