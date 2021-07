Diana Bracho revela que firmó su voluntad anticipada y que tiene listo su testamento

La icónica Diana Bracho conmocionó a México al revelar que ya firmó su voluntad anticipada y preparó su testamento, por si acaso la muerte o un accidente la llegan a sorprender.

Así lo reveló la actriz de 76 años a las cámaras de “Hoy” emisión a la cual le dijo que se adelantó a hacer dichos trámites para liberar a su familia de la presión y preocupaciones en caso de que muera.

"Sabes que liberas a tu familia de la presión de: '¡Ay, yo voy a salvar a mi mamá!, ¿Cómo la voy a desconectar? Está como lechuga hace 8 meses, pero cómo la voy a desconectar, me voy a sentir muy culpable'", compartió.

Asimismo, apuntó que tanto su testamento como su voluntad anticipada las dejó listas desde 2011, justo un día después de que murió su marido Rafael Cortés.

"Al día siguiente que mi marido murió, hice mi testamento y firmé el acuerdo para que no te revivan… tiene un nombre, es un documento que es legal en la Ciudad de México nada más, que tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal", abundó.