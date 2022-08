Diego Boneta niega ser alcohólico, por los videos en los que canta horrendo

Diego Boneta protagonizó hace unos días una serie de videos en los que aparece cantando con unas copas encima, cosa que hizo horrible y resultó en especulaciones de sus fans, quienes afirmaron que el actor padecía problemas con la bebida.

En dichos clips, Diego Boneta aparece en un bar cantando temas de Frank Sinatra y Luis Miguel, a quien no le hizo justicia, pese a que lo interpretó.

Ahora, el actor fue interceptado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, quienes lo cuestionaron respecto a si era alcohólico.

“No, para nada. Cero problemas de alcohol, nada más fue una noche donde estaba con mis amigos en un cantabar, yo veo micrófono y me subo a cantar, no hay quien pare”, señaló Boneta.

No obstante, reconoció que “me traicionaron los tequilas para esa canción, pero otras sí me salieron bien y esas no las subieron, y eso dije ‘¿Por qué no suben las otras también?’”.

“No estaba trabajando, no era un concierto. Yo estaba con mis amigos pasándola bien, también es importante relajarse, pasarla bien” finalizó Diego Boneta.