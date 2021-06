"Élite: Historias breves”: Carla y Samuel revelan por qué no pueden estar juntos

El último episodio de “Élite: Historias breves” ha dejado conmocionados a los fans de la producción de Netflix, pues por fin se reveló la razón por la cual Carla y Samuel no pueden estar juntos. ¿Qué consecuencias tendrá en la Temporada 4?

En el episodio de la microserie los personajes interpretados por Ester Expósito y Itzan Escamilla se encuentran en el aeropuerto momentos antes de que Carla vaya a tomar un vuelo a Londres. Ahí Samuel se ve obligado a comprar un vuelo a Lisboa para poder entrar a la sala de abordaje.

yo después de ver la historia breve de carla y samuel #ELITE pic.twitter.com/AAwujQPoci — Victor Alcocer (@VictorAlcoceer) June 17, 2021

Ante los intentos del galán por recuperarla, Carla le dice que es triste verlo mendigar por su amor y le pide que cuando ella regrese del baño, espera no encontrarlo. Él se lo promete, se va y cuando ella retorna lo va a buscar a donde salen los vuelos a Lisboa, sin éxito.

No obstante, Samuel la ve irlo a buscar y hablan: “¡Madre Mía, esto es agotador! Hay tantas cosas que no sabes”, le dice Carla a su amado, quien le dice que le cuente, a lo que ella replica: “¿para qué? Igual no va iba a funciona”.

“Todo lo que toco lo destrozo, somos de mundos totalmente diferentes y ya lo intentamos y no funcionó. “En diez minutos sale mi avión, ¿en diez minutos vas a convencerme?”, agrega.

Por azares del destino, el vuelo de Carla se retrasa 7 horas, por lo cual Samuel le pide que pasen ese tiempo juntos para convencerla de que se quede y ella acepta.

Tras algunos alcoholes y un nada honesto juego de la verdad, ambos se van a la cama sólo para discutir:

🎬 Bastidores do curta Carla & Samuel. 💗 pic.twitter.com/l3YeObfDAG — Élite Brasil (@EliteNetflixBR) June 17, 2021

“Solo nos hacemos daño”, dice Carla; “Vete, acá el imbécil soy yo”, responde Samuel; “no ves que no me quiero ir. Eres tan estúpido que no lo ves. No quiero irme”, revela la “Marquesa”.

Tras ello la pareja vive su romance una semana hasta que discuten en el exclusivo restaurante donde Samuel es mesero:

“No fuiste a ver a tus padres porque te avergüenza decirles que dejaste Londres por un camarero”, externa él.

Carla le dice que no es así y que si es mesero es porque él quiere. Él le echa en cara su posición de marquesa y ella le asegura que lo puede ayudar, que deje el trabajo y sigan juntos… pero el se cierra.

De nuevo en el departamento, Carla ve dormir a Samuel y sale de la habitación para enviarle un último audio:

“Samuel, te veo dormir y sé que eres de lo más especial que me ha pasado nunca y también sé que no va a funcionar. ¿ambos lo sabemos no? Creo que sé lo que me decías en tus audios. Lo que estábamos pensando mientras cenábamos, cuando hacíamos el amor”, dice el personaje de Esther.

Carla: “Samuel, te veo dormir y sé que eres lo más especial y verdadero que me ha pasado nunca”🥺#carmuel #elitehistoriasbreves pic.twitter.com/bndHXQvZxp — aitana✌🏼|| carmuel🍝 (@angyxandrea) June 17, 2021

“Me alegra que nos hayamos dado este final... no me arrepiento de nada. Gracias Samuel, por ser tú, incluso a tu pesar, por querer a esta marquesa caprichosa y por derretir su coraza de hielo. Aunque lo nuestro no pueda ser yo te voy a querer siempre”, concluye.

Tras ello, Carla se va para siempre y el ruido de su salida despierta Samuel, quien escucha el mensaje. Así termina la trágica historia de amor entre #Carmuel.