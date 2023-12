¡Que siempre no! Equipo de Ricardo Arjona afirma que el cantante no se va a retirar

Ricardo Arjona desató hace unos días la tristeza entre toda la gente que escucha su música en secreto, pues había anunciado su retiro de la música, tras 40 años de historia, marcando así el fin de una era de gustos culposos y líricas random. Sin embargo, tal parece ser que todo se trató de un malentendido, pues el equipo de artista guatemalteco ya salió a desmentir a su patrón y decir que no se había dado a explicar bien.

Cabe recordar que hace algunos días, Arjona finalizó su gira Blanco y Negro y emitió un mensaje en el que dio a entender que se despedía de la música, siendo uno de los factores sus problemas de salud.

"Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida" señaló, pues el artista reveló que por el bien de la gira había pospuesto una "cirugía inminente", motivo por el cual a lo largo de dos meses había recibido 6 infiltraciones de columna para poder mantenerse en pie. "A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna” agregó.

"Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo" abundó, para después señalar que le parece aún negativo parala salud "sonreír sin ganas".

Ahora, el equipo de Ricardo Arjona ofreció unas declaraciones a la agencia EFE, en la que se afirmó que el guatemalteco seguirá en la música: "Ricardo Arjona no se retira", sentenciaron los trabajadores del cantante.

"No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso", explicó el equipo de Arjona.

Queda esperar a que el mismo Ricardo Arjona se manifieste en sus redes para hablar del tema.