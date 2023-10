Eugenio Derbez se defiende de las críticas por no quererle pagar a los jóvenes y le responden: 'nepo baby'

Eugenio Derbez se convirtió en la burla de todo el internet, pues se enojó porque los jóvenes no le quieren trabajar gratis, a él, un actor millonario que piensa que hacer algo para él es un honor. Intentó defenderse, pero la gente sólo lo criticó más y más.

Durante una entrevista que le hizo Adela Micha, Eugenio Derbez sacó su “mentalidad de tiburón” cuando contó la anécdota de cuando quiso que un joven le trabajara de community mánager. Lo que llamó la atención de su historia es que dijo que siempre le molesta cuando le preguntan cuánto va a pagar.

Eugenio Derbez pide que jóvenes trabajen gratis con él y lo critican Foto: Especial

“Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: ‘oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, quiero ver si trabajar conmigo’. (él joven responde) ‘Sí, claro, ¿cuánto me van a pagar’ (...) No lo puedo creer, me enoja”, expresó todo indignado.

Entonces, Adela Micha lo interrumpe diciendo: "¡Es increíble! O sea, es como 'voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, aunque no me pague'", como si trabajar con Federico P. Luche fuera un honor.

Cabe destacar que el puesto de community manager es ofertado en bolsas de trabajo y todas las empresas pagan por él, aunque sea una miseria. Además, existen diversas instituciones reconocidas que dan cursos para capacitarse en ello, pues, a diferencia de lo que piensa Derbez, no sólo es postear fotos, links y memes random.

Vean la respuesta completa. — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 6, 2023

Como era de esperarse, la gente criticó lo nefasto de Eugenio Derbez y le recordaron que está donde está no por haber trabajado gratis a otros, sino porque fue su madre, la actriz Silvia Derbez, quien lo catapultó, y que sin ella, ni él ni sus nepo babies como la Aislinn, no serían nadie.

Eugenio Derbez no soportó y le pidió a la gente que vea la entrevista completa , señalando que había sido saca de contexto. No obstante, la gente no dejó de tirarle hate por explotador:

“Hermano eres gracioso y toda la ver***, pero trabajar gratis para ti... ¿Eres Jesucristo o qué?", “Eugenio, eres un nepo baby al que le hacían sus guiones, págale a la gente y deja de llorar”, “Chido, estimado community, ¿pero sí te pagaron por escribir el tuit, o nomás te paga con el brillo de su fama?", "Sí la vimos, a nadie nos impresiona trabajar con Eugenio Derbez, menos sin paga"., “Todos los que trabajan en @LaSagaOficial estarán sin sueldo porque es un honor trabajar con @Adela_Micha???” y “no todos viven de ver*** como tú, págale a la gente!, le dijeron.