Familia de Yrma Lydya rompe el silencio sobre el feminicidio de la cantante; esto dijo

El feminicidio de Yrma Lydya impactó a todo México por las circunstancias en las que se dio, pues a la joven cantante le disparó su esposo, el abogado Jesús “N” tres veces en la cara, quien fue detenido al intentar escapar del restaurante donde cenaban.

Mucha información ha salido respecto al caso, como lo afirmado por la periodista Addis Tuñón, quien dijo haber visto cómo el presunto feminicida maltrataba a Yrma Lydya.

“El señor con la voz tan alta para que todos escucháramos dijo: ‘Esta señorita tiene precio’, y todos nos tuvimos que callar; es algo que presencié y no puedo decir más porque no estuve en el momento de la tragedia… yo presencié, no dimensionábamos, ¿Quién iba a imaginar que meses después estaríamos dando esta noticia?”, contó la comunicadora.

Asimismo, se dio a conocer que Yrma Lydya había denunciado a su esposo por violencia familiar el pasado 20 de diciembre; además de que la cantante habría discutido con el abogado sobre divorciarse, antes de ser ejecutada.

¿Qué dijo la familia de Yrma Lydya?

Ahora, este sábado la familia de Yrma Lydya rompió el silencio y dio las primeras declaraciones públicas respecto a lo ocurrido.

Fue a través del Instagram de la cantante que su familia compartió un mensaje dedicado a los medios de comunicación y la opinión pública:

“Agradecemos las muestras de cariño hacia Yrma Lydya y nuestra familia. Por el momento no existirá ninguna declaración. Pedimos su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles”, inicia ale texto.

“Aprovechamos para informar que en la familia no hemos nombrado ningún portavoz, abogado o representante. Por este medio les iremos informando. Recordemos a Yrma Lydya con ese gran talento, alegría y entusiasmo por la vida como ella lo tenía”, finalizaron.