Fans desatan memes de lástima por la FOTO de Will Smith besando a Jada Pinkett: '¿no te quieres?'

Will Smith se volvió a convertir en tendencia en las redes, pero no por su triunfal retorno y reivindicación de su carrera, sino por la lástima que ha desatado entre los internautas, pues compartió una foto besando a Jada Pinkett, su no esposa y “verduga”, lo cual desató una avalancha de memes divertidos y “sad”.

Cabe recordar que fue en octubre cuando Jada Pinkett anunció que tenía siete años separada de Will Smith, quien, como todo un “macho alfa lomo plateado” con poco uso de materia gris, arruinó su carrera por “defenderla” de un chiste en los Oscar.

Es bonito querer a alguien, pero más bonito es querer a sí mismo primero. Es imposible amar a alguien si no sientes amor por ti. Will Smith es la prueba de ello. pic.twitter.com/t9LvdsoB6T — Cɪᴛɪᴢᴇɴ Fʀᴀɴᴋ 🇲🇽 (@FrankLG) November 28, 2023

No obstante, con el paso del tiempo esa relación se está dejando ver cada vez más turbia, pues la misma Jada afirmó que nunca va a dejar a Will Smith, pese a que ya no son pareja. Incluso él salió de “simp” a decir que aún así la ama.

Y las cosas van de mal en peor, pues Will Smith desató lástima y cringe al subir una foto a sus redes en la que sale besándole la frente a Jada Pinkett, dejando claro que siempre seguirá bajo su yugo… su cárcel, diría Marco Antonio Solís.

Acaso hay alguien más pendejo que Will smith 🤨

No ha peor ciego que el que no quiere aceptar 😎 pic.twitter.com/3CoxgcyAEu — EL BICHOTE DE Shakira #BadBunny ❌ (@ELBICHOTE198614) November 29, 2023

Will Smith subió una serie de postales con motivo del Día de Gracias, festividad conocida en el mundo por la masacre de los nativos americanos y la ingesta de pavo, en la cual el famoso se puso a posar con toda su familia.

"¡El mejor Día de Acción de Gracias de todos los tiempos! (Esa es mamá-mamá con sus 9 nietos!!)", escribió Will Smith junto al post, en el cual destacó la foto que ya es tendencia en redes.

Will Smith y Jada Pinkett Smith

Descripción gráfica... pic.twitter.com/1fxEwjU87Q — La Abuela García®™ (@rthur013) November 29, 2023

Por ello, los fans del actor no dejaron de mandarle comentarios de lástima y además se pusieron a hacer divertidos memes con los que se burlan de su ingenuidad y falta de amor propio.

"Hermano, usted no aprende. Amigo, date cuenta", "Yo creí que Will era más pilas", “¿no te quieres, estúpida?”, "Esto tiene que ser una especie de síndrome de Estocolmo", "No puede ser, Will mereces a una mejor mujer en tú vida. Ella no te valora" y “Will es un caso perdido, le urge un anexo”, le dijeron.