Filtran VIDEO de Kate del Castillo en concierto de Bronco... y la acusan de estar "borracha"

Kate del Castillo es el tema de conversación, no por alguno de sus proyectos televisivos, sino porque presuntamente se puso borracha en un concierto de Bronco, como si eso tuviera algo de malo.

Kate del Castillo asistió al concierto de Bronco en Los Ángeles, junto a sus amigas Jessica Maldonado y Carmen Cervantes.

Kate gozando con Bronco!!!! pic.twitter.com/iGulAbcVdB — Saul GC (@SaulGC10694257) July 23, 2022

Todo eso fue documentado en las redes sociales de las famosas, y se ve que las tres se la pasaron de maravilla.

En los videos que subieron a sus historias de Instagram se podía ver a Kate del Castillo cantando “Corazón Duro”, “Con Zapatos de Tacón” y “Que No Quede Huella”.

Incluso Bronco agradeció la asistencia de Kate del Castillo y sus amigas, pues en sus redes sociales el grupo publicó fotos de ellas con el mensaje: “invitadas de lujo, Kate del Castillo y Jessica Maldonado”.

No obstante, los internautas tienen más veneno que las víboras y mucha envidia, pues la farandulera Chamonic subió un video en el que presuntamente se ve a Cate del Castillo borracha en el show.

Bronco celebra a Kate del Castillo Especial

“Me cuentan que en el concierto de Bronco estuvo Kate del Castillo como pueden ver en el video… me dicen que estaba muy tomada que hasta se vomitó en pleno concierto. Qué vergüenza… si no la controlan que no tomen”, escribió junto al video en el que la actriz aparece solamente divirtiéndose.

Las críticas a Chamonic por sus notas inventadas fueron tal que desactivó los comentarios porque ya se iba “a dormir”.