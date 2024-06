FOTOS | ¿Qué le pasó a Kimberly Flores? Hospitalizan de emergencia a la esposa de Edwin Luna

Kimberly Flores presentó complicaciones de salud que la llevaron a ser ingresada de emergencia al hospital, lo cual ha hecho que nuevamente los reflectores apunten a ella y a su esposo, el cantante Edwin Luna, pues hay preocupación sobre la salud de la famosa.

Fue por medio de sus redes sociales que Kimberly Flores reveló el angustiante episodio que vivió en compañía de su familia. Además, señaló que su esposo Edwin Luna, fue quien estuvo con ella en todo momento durante su hospitalización.

Kimberly Flores es hospitalizada

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kimberly Flores compartió con sus seguidores lo que había sucedido. De acuerdo con lo que explicó en varias historias, fue llevada de urgencia por Edwin Luna al hospital por un fuerte dolor estomacal que la dejó incapacitada.

Kimberly Flores es hospitalizada. Foto: Instagram

De acuerdo con lo que relata, la pronta respuesta de su esposo, fue crucial para que recibiera atención médica a tiempo. Fue cuando se encontraba en el hospital que se realizaron diversos exámenes para determinar la causa del dolor intenso que padecía Flores.

¿Por qué fue hospitalizada Kimberly Flores?

Resultó que la artista tiene un par de cálculos en la vesícula, una condición que genera severas molestias y complicaciones de no tratarse adecuadamente.

“Miren la cara que cargo, ya me van a dar de alta gracias a Dios. Vine con una infección severa y cuando me hicieron los exámenes se dieron cuenta de que tenía unas piedritas en la vesícula”, compartió con sus seguidores, visiblemente desmejorada.

Kimberly Flores en el hospital. Foto: Instagram

Los médicos determinaron que afortunadamente, no era necesario alguna intervencoón quirúrgica. En lugar de ser operada, seguiría un tratamiento médico que le permitiría manejar la situación sin necesidad de pasar por el quirófano. “Vamos a tratarlas, porque no hubo que operar, pero el susto… Después del ultrasonido, medicamentos y así, pero bueno, gracias a Dios ya me van a dar de alta y ahora a cuidarme”, explicó.

Durante todo el tiempo , la famosa estuvo acompañada por su epsoso, Edwin Luna, a quien agradeció profundamente por el apoyo y cuidado que recibió por su parte. Gracias por cuidarme”, escribió Kimberly Flores, dejando en claro el hermoso lazo que existe entre ambos.

Edwin Luca cuidó de Kimberly Flores durante su hospitalización Foto: Instagram

La guatemalteca fue dada de alta el pasado domingo 16 de junio, por lo que ya se encuentra en su casa. La familia de Kimberly Flores la recibió con cariño, la hacerle un desayuno especial y tras guardar reposo por varios días.