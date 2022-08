Gloria Calzada afirma que la corrieron de "Netas Divinas" por su edad

Gloria Calzada rompió el silencio y afirmó que fue despedida del programa “Netas Divinas”, tras 12 años de participar, por su edad.

Fue en 2017 cuando Gloria Calzada asistió a “Hoy” para aclarar una información que había filtrado Susana Zabaleta, quien señaló que “Netas Divinas” iba a ser cancelado.

"Lo que dijo Susana Zabaleta no significa nada para nosotros. Así no se hacen las cosas entre compañeros, lo digo con toda franqueza. Hizo un video que lo vi por equivocación y no es manera de despedirte. No nos han dicho absolutamente nada. Todo lo que sabemos es lo que todos han especulado", dijo Calzada.

No obstante, la también escritora se llevó la sorpresa de que al siguiente año la corrieron de “Netas Divinas”: "Siento que se acabó mi participación en las Netas, originalmente me habían dicho que iba yo a continuar, y estuve esperando hasta el último minuto. Tuvieron un cambio de idea", señaló al respecto.

Ahora, Gloria Calzada rompió el silencio y durante la presentación de su libro “La edad vale madres” que los directivos de la televisora la sacaron de “Netas Divinas” por su edad.

“Yo creo que cuando cambiaron de elenco en Netas Divinas tuvo que ver la edad, estoy segura. Lo creo tan firmemente que por eso lo digo, yo creo que querían como que darle una refrescada al programa y bajar un poco el promedio la edad a las conductoras… eso es lo que yo creo", pronunció.