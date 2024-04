Gustavo Adolfo Infante revela que nunca trabajará de nuevo con Pati Chapoy

Gustavo Adolfo Infante despotricó en contra de Pati Chapoy, pues aseguró que la jefa de Ventaneando es una persona muy nefasta y que jamás volverá a trabajar con ella.

En entrevista con el podcast de Paulina Mercado y Juan Soler, Gustavo Adolfo Infante señaló que detesta a Pati Chapoy, periodista con la que trabajó alrededor de siete años, los cuales al parecer recuerda con rencor y odio.

En sus declaraciones, las cuales se están viralizando, Gustavo Adolfo Infante afirmó que Pati Chapoy es una persona "gandalla" y "muy abusiva", para posteriormente contar su triste historia con ella:

"Con Pati no (volvería a trabajar) porque es muy gandalla, o sea es muy abusiva la señora. Cuando ella empieza con ese programa de 'Ventaneando' me ponía unas m*drizas, pero m*drizas de aquellas, yo me dedicaba a la radio, pues le respondía en la radio, entonces ya no le gustaba", dijo.

Gustavo Adolfo Infante agregó que él trabajó con Chapoy alrededor de 7 años y, aunque reconoce que aprendió mucho con estando con ella, afirmó que la mamá del vocalista de Motel "enloqueció" cuando comenzó a tener éxito con Ventaneando y empezaron a aparecer programas similares de espectáculos.

"Entonces ella hablaba de mí, yo trabajé 7 años con ella y le aprendí mucho, pero de repente lo que pasó es que se enloqueció Pati y creyó que era la única, pues no", sentenció.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante explicó que Pati Chapoy supuestamente empezó a hablar mal de su familia y cuando él se la devolvió haciendo lo mismo, la Chapoy se comunicó con sus jefes en la empresa donde trabajaba para quejarse de él… es decir: no soportó

"Empezaba a hablar mal de mi familia, de mi esposa y yo empecé a hablar de Álvaro Dávila, su marido y llamó para decir que por qué me estaba metiendo con su marido", externó el periodista.