Ingrid Coronado le responde a Charly López por decir que se hace la víctima: "Debería estar agradecido"

Ingrid Coronado no soportó las declaraciones que Charly López pronunció en su contra respecto a su relación y la muerte de Fernando del Solar, y salió a despotricar en contra de él ante la prensa.

Y es que Charly López afirmó que Ingrid Coronado se estaba haciendo la víctima con Yordi Rosado y que había mentido en lo que dijo sobre él y el difunto Fernando del Solar.

“Me duele en el alma ver a esa señora que salga con Yordi Rosado a decir una sarta de mentiras a ponerme mal a mí, a Fernando del solar y ella haciéndose la víctima”, dijo Charly López, quien además señaló que perdonaba a Ingrid Coronado por todo lo tóxico que le había hecho.

Tras ello, la famosa fue cuestionada por la prensa respecto a qué sentía de que Charly López se hubiera puesto a llorar en la TV para pedirle que le dejara ver al hijo que engendraron; ante lo cual respondió:

“Ahorita en la calle hasta mis hijos me dicen: ‘Mamá, eres bien famosa’, como que ha habido un cambio muy importante de la gente dándome cariño, vienen, me abrazan, me dicen que les ha ayudado conocer mi historia para elaborar sus propias historias”, dijo Ingrid Coronado.

“Soy una mujer que ha sacado a mis hijos adelante sola, trabajo en el radio, mi libró Mujerón está agotado y eso me llena de alegría, este año presento otro libro, voy a estar haciendo gira”, agregó.

Finalmente, Ingrid Coronado se le fue a la yugar a Charly López: “Estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no tengo interés de hablar”.