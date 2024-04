J Balvin comparte VIDEO de un 'OVNI' y los fans le dicen: 'ya no fumes de esa'

J Balvin desató risas y comentarios gracias a un video que subió a sus redes sociales oficiales, pues el famoso reguetonero registró lo que según era un Objeto Volador No Identificado (OVNI) y no dudó de subirlo para generar debate.

Fue a través de su Instagram que J Balvin compartió un video que acompañó con el mensaje “¿Que putas es esto?", en el cual se ve una cosa gris que aparentemente es un dron con una forma muy similar a las de las aspiradoras autónomas.

"No tengo cómo explicar qué putas es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes. Pd: video de celular del 2024", escribió el perreador profesional colombiano junto al clip.

Algunos de sus fans afirmaron estar de acuerdo en que puede existir vida en otros planetas, pero eso no les impidió señalar que lo que había grabado el cantante de “Morado” no era un extraterrestre ni una nave interestelar, sino un dron que posiblemente vio al estar fumando epasote del chamuco.

Es por ello que los fans de J Balvin le dejaron un sinfín de comentarios divertidos con los que se burlaron de su avistamiento y le pidieron que ya saque disco nuevo.

“Esto es un montaje=se viene tema”, “Wisin y Yandel dándose el último Rose por la city”, “No hay nada mejor que 3 paisas narrando un avistamiento de ovnis”, “cómo se llama la canción”, “primer video que no se ve borroso”, “ya deja de fumar de esa, o no le pongas tanta mi J” y “Ya mejor saca el disco”, le dijeron.

Cabe destacar que en marzo se inauguró la estatua de cera de J Balvin en el museo Madame Tussauds. En específico son dos efigies que estarán en Nueva York y Las Vegas; la primera retrata su aparición en la Met Gala de 2021, mientras que la segunda captura la esencia de su disco “Vibras”.