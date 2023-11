Claudio Yarto 'rapea' en la Cámara de Diputados con Maussan y dice que sí existen los OVNIs (VIDEO)

Claudio Yarto, vocalista del grupo Caló, acudió a la Cámara de Diputados para fungir como testigo de Jaime Maussan en la segunda audiencia pública sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), en la cual afirmó que sí existen los OVNIs, pues él los ha visto con sus propios ojos... con todo y lentes de sol.

Durante la audiencia, Jaime Maussan y su equipo pidieron a los legisladores que reconocieran la presencia de seres no humanos para que así se desclasifique la información confidencial al respecto. Y en esta ocasión el investigador llevó la artillería pesada, pues presentó a Claudio Yarto como su testigo.

Ya estamos en la 2da Audiencia Pública con mis amigos @jaimemaussan1 y @ClaudioYartoof en la Cámara de Diputados donde he anunciado el inicio del proceso legislativo con una iniciativa para contribuir al esclarecimiento de los Fenómenos Aéreos No Identificados. pic.twitter.com/Y7ShRwuA74 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) November 7, 2023

En su discurso, el cantante de Caló afirmó que desde 1984 ha avistado diversos cuerpos aéreos no identificados:

“He tenido gracias a la tecnología, la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan. Ahorita ya le envié varios aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa, porque técnicamente yo vivo en un octavo piso, donde tengo una visión, como 280”, dijo el cantante.

no te pierdas: Guillermo del Toro cree haber visto un ovni hace unos cuantos años

Veo a Claudio Yarto en la audiencia sobre #Ovnis en la Cámara de Diputados @Mx_Diputados y me pregunto si Jaime Mausan @jaimemaussan1 lo invitó como:



🫢Testigo

🧐Especialista

👽Espécimen pic.twitter.com/MB0VGPWIi6 — Massimo (@filoso_FO) November 7, 2023

“Y me dicen y ¿cómo los ves, Yarto? Los llamas, y les digo: nada más le hago Namuun (sic) y de repente les digo no, nada más volteando, para el techo. Yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los OVNIS, porque creer es dudar, yo sé que existen porque pasan todos los días”, agregó Claudio Yarto.

Por si fuera poco, el rapero afirmó que las zonas del Ajusco, Santa Fe y el Volcán Iztaccíhuatl son el “Periférico de los OVNIs”.

“Yo en verdad que no creo en los OVNIs, porque creer es dudar. Yo sé que existen, porque pasan todos los días: veo el Iztaccíhuatl, veo el Ajusco y veo Santa Fe, y por ahí parece como si fuera el periférico de ellos", pronunció.