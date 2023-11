Fans invaden las redes con MEMES de Claudio Yarto hablan de OVNIs en el Congreso

Claudio Yarto, el líder de Caló, sorprendió a todos al ir a la Cámara de Diputados con Jaime Maussan en la segunda audiencia pública sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), y afirmar que sí existen los OVNIs, pues él los ha visto con sus propios ojos.

En su discurso, el cantante de Caló afirmó que desde 1984 ha avistado diversos cuerpos aéreos no identificados:

"Claudio Yarto":

Porque fue invitado a la Cámara de Diputado a hablar de OVNIS. pic.twitter.com/wyulwmalDS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 8, 2023

“He tenido gracias a la tecnología, la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan. Ahorita ya le envié varios aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa, porque técnicamente yo vivo en un octavo piso, donde tengo una visión, como 280”, dijo el cantante.

“Y me dicen y ¿cómo los ves, Yarto? Los llamas, y les digo: nada más le hago Namuun (sic) y de repente les digo no, nada más volteando, para el techo. Yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los OVNIS, porque creer es dudar, yo sé que existen porque pasan todos los días”, agregó Claudio Yarto.

Jaime Maussan llevó a Claudio Yarto al congreso para hablar de Ovnis pic.twitter.com/18cTJPR9Da — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) November 8, 2023

Por si fuera poco, el rapero afirmó que las zonas del Ajusco, Santa Fe y el Volcán Iztaccíhuatl son el “Periférico de los OVNIs”.

Yo viendo a Claudio Yarto en la Cámara de Diputados hablando y rapeando de OVNIS 🤨 pic.twitter.com/Ox0uoQA2yA — Multiverso Retro del Androide (@MultiAndroide) November 8, 2023

“Yo en verdad que no creo en los OVNIs, porque creer es dudar. Yo sé que existen, porque pasan todos los días: veo el Iztaccíhuatl, veo el Ajusco y veo Santa Fe, y por ahí parece como si fuera el periférico de ellos", pronunció.

Como era de esperarse, los fans y entusiastas del fenómeno OVNI y de Jaime Maussan no pudieron creer la surrealista participación de Claudio Yarto, por lo que decidieron celebrarlo con memes en los que aseguraron que el rapero se echaba unas rimas de “otro mundo”.