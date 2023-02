Jaime Maussan critica a Paty Navidad por decir que es extraterrestre: "quita seriedad"

Hace unos días, Paty Navidad afirmó en “La casa de los famosos 3” que era extraterrestre y tenía poderes telequinéticos, cosa que no le pareció a Jaime Maussan, quien es experto en ufología.

"Dicen que soy extraterrestre por los temas que yo hablo, me ligan con los extraterrestres y, sí, siento que no soy de este mundo. No me siento de acá, no encajo", dijo Paty Navidad en el programa.

"Te estoy diciendo que desde niña me decían bruja en mi casa porque tengo muchas, muchas anécdotas que te puedo contar por (las) cuales me decían bruja. Yo tengo sueños, desde los 3 años de edad, que los recuerdo perfectamente claros, como si hubieran pasado ayer y sueños de abducciones”, agregó la “contactada”.

Tras ello, en entrevista con “Chisme no like”, Jaime Maussan criticó que Paty Navidad se autonombrara extraterrestre, pues aseguró que gente inventada como ella le resta seriedad a la investigación del fenómeno OVNI.

No obstante, el especialista aseguró que Paty Navidad, al igual que muchas personas, están en su derecho de decir lo que quieran.

"Es que ha dicho cosas que no tienen fundamento. Yo no quiero cuestionarla ni nada, ella tiene derecho a decir lo que quiera, pero yo me baso más en las evidencias, en la investigación. Trato de hacer esta investigación seria y, a veces, siento que ella con sus declaraciones les quita esa seriedad, pero aún así hay que respetarla, es dueña de su verdad", declaró Jaime Maussan.