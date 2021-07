Jorge Falcón se retira de los escenarios: "Ya me cansé"

Jorge Falcón reveló que se retira de los escenarios, poniéndole así un fin a una prolífica carrera de 50 años; decisión que tomó pues afirmó que ya se cansó.

Así lo reveló Jorge Falcón en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, comunicador al que el comediante le compartió que decidió retirarse porque desea pasar más tiempo con su familia.

“Lo que pasa es que ya me cansé. Me cansé, voy a hacer casi 50 años en la comedia y la verdad quiero vivir un poco más cerca de mi familia, mis nietos… vivir un poco la vida, que creo que es importante”, reveló.

“No me gustaría que me subieran a un escenario en silla de ruedas o en muletas, con oxígeno. Le pido a Dios que me de la oportunidad de terminar a los 50 años y bajarme invicto. Creo que soy el único comediante que tiene su propio teatro, el Foro Falcón… he escrito libros, he trabajado por toda la república… creo que es tiempo de decirle a la familia: ‘aquí estoy’”, agregó.

Jorge Falcon hace “Gira de Despedida”

Antes de retirarse, Jorge Falcón realizará una “Gira de Despedida” que incluirá diversos lugares del país y de Estados Unidos.

Algunas de las fechas incluyen este 30 de julio en Tlalnepantla y el 18 de septiembre, en Phoenix, Arizona, junto al también emblemático Teo González, el Indio Brayan y Rogelio Ramos.

Jorge Falcón seguirá sacando risas en YouTube

No obstante, Jorge Falcón señaló que su retiro será “parcial”, pues, aunque no volverá a pisar un escenario, continuará haciendo reír al mundo a través de su canal de YouTube.

“Me quedo por recuerdos, ir subiendo humor, pero ya no voy a trabajar giras ni nada de eso”, apuntó.