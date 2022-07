Jorge Falcón revela que ya firmó su voluntad anticipada: "Que me dejen morir"

Jorge Falcón anunció hace unos meses que se retirará de los escenarios tras concluir su gira del adiós, pues no quiere hacer sus shows “con un tanque de oxígeno”. Ahora el comediante reveló que ya piensa en su muerte.

En entrevista con los medios de comunicación, Jorge Falcó reveló que ya firmó su voluntad anticipada, en la cual tiene señalado que, si le llega a dar cáncer o alguna enfermedad devastadora, quiere que lo dejen morir con dignidad.

“Yo tengo hace 30 años mi testamento. Tengo una carta escrita para que no me puedan hacer nada, ya si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama carta de voluntad anticipada”, contó.

Y es que el querido comediante dejó claro que se quiere retirar con dignidad, pues no quiere dar pena ajena ni lástima actuando cuando su cuerpo ya no se lo permita.

“Ya me cansé, la verdad; llevo 50 años en la comedia. Me quiero ir dignamente, invicto en lo mío. Hacer imitaciones, bailar tap, tocar la armónica, la guitarra, decir chistes, es un estilo muy mío y me voy invicto en eso. Me voy saludable y contento”, remarcó Jorge Falcón.

“Tengo salud, 70 años bien vividos… y necesito vivir… quiero vivir, yo no soy de los que dicen que se quieren morir en el escenario… ¡ni dios lo quiera!”, finalizó.