Juan Osorio es denunciado por violencia familiar por su ex esposa; 'yo no soy así', dice

Juan Osorio está envuelto en una nueva polémica, pues fue acusado por su ex esposa Emireth N de presunta violencia familiar.

Al ser interceptado por la prensa, Juan Osorio aseguró estar consternado por tal denuncia y aseguro que él no es un hombre violento ni golpeador.

Asimismo, afirmó que nunca le puso un dedo encima a su ex pareja y agregó que no puede hablar más de la denuncia hasta que no haya una resolución legal.

“Estoy en ese asunto, como comprenderás no puedo hablar al respecto, hasta que no tenga una resolución… ustedes me conocen, yo no soy así”, dijo Juan Osorio.

Finalmente, el ex de Niurka dijo no entender por qué su ex esposa lo denunció, si tiene más de 7 años que dejaron de ser pareja.

“Me extraña muchísimo, pero no me sorprende. Hay resentimientos que las personas que tienen ese tipo de reacciones”, remarcó Juan Osorio.