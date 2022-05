Kenia Os denuncia acoso de fans en su hotel de Torreón: "Están buscando mi habitación"

Kenia Os denunció en sus redes el acoso extremo del cual ella y su equipo fueron víctimas, por parte de los enfermos de sus fans de Torreón.

Kenia Os se presentó este jueves en Torreón, y aunque al inicio todo fue amor, pues la recibieron en el aeropuerto, las cosas se tornaron muy turbias, pues sus fans, en su mayoría adolescentes, la siguieron hasta su hotel al terminar el show y se metieron a éste para dar con ella.

Fue a través de sus historias de Instagram que Kenia Os denunció la lamentable situación que quizá propiciará que no regrese a Torreón.

“Hay muchísimas personas afuera, se metieron al hotel y están corriendo por los pasillos buscando mi habitación”, lamentó.

Tras ello Kenia Os dijo que ella y su equipo se vieron obligados a abandonar su hotel por seguridad; por ello le pidió a sus acosadores respetar los límites.

"Siempre les digo que los quiero y siempre es increíble saludarlos, pero hay límites. Esto pone en riesgo mi seguridad y la de mi equipo", agregó.

Tras ello, la famosa hizo un live en el que dijo que eran más de 100 las personas las que estaban atentando en contra de su seguridad.

"Quiero que se pongan un poquito en mis zapatos y me entiendan de alguna manera. Yo no sé si de las 100 personas que están afuera tienen buenas intenciones conmigo, eso no se sabe y menos a estas horas", dijo Kenia Os.