Laura Bozzo confiesa que está sumida en la depresión: 'no sirvo ¿me entiendes?'

Laura Bozzo preocupó a la gente que le interesa su vida y bienestar al compartir una foto en la que salía con la cara golpeada y que acompañó con un funesto mensaje. Ahora la peruna reveló que está sumida en una profunda depresión.

En entrevista con el programa “Hoy día”, la conductora rompió el silencio y dijo que está pasando por un momento de suma vulnerabilidad emocional.

Se nos va al otro mundo Laura Bozzo pic.twitter.com/EZHKI7EHdX — Humberto Quiroga (@HumberQuiroga) June 11, 2023

Durante la charla dijo que el golpe que tenía en la cara no había sido producto de un intento de acabar con su vida, pero admitió que sí ha pensado en ponerle fin a su existencia.

“Yo si he tenido ideas en algún momento me entiendes y si hay una cosa que me causa la depresión es no estar sola, lo único que a mí me mata así te lo digo, es no trabajar, no sirvo ¿me entiendes? Para muchas cosas y eso es lo que me ha llevado a toda la autodestrucción que he tenido en mi carrera”, señaló Laura Bozzo.

Por si fuera poco, la peruana reconoció que ha atentado contra su cuerpo y vida a través de la práctica de acciones propias de los trastornos alimenticios.

“Yo he tenido psicoanálisis durante años, los trastornos alimenticios que también eran una manera, no sé si llamarlo una salida, es una forma de depresión la anorexia, la bulimia. ¿Cuál fue mi solución para la anorexia y para todas las crisis que he tenido? Sencilla, mi solución saber que mi cerebro tiene que estar ocupado las compras podrían ser una adicción”, remarcó Laura Bozzo.