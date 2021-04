¿Qué le reveló Frida Sofía a Lucía Méndez de Enrique Guzmán? ¡Te lo contamos!

“Lucía Méndez presenta”: nombre del programa que se transmitirá cada jueves a las 14:00 horas por You Tube, nueva aventura profesional de la actriz, quien promete tener cada semana a “grandes personalidades en exclusiva”. Hoy jueves inició la transmisión con la modelo Frida Sofía como invitada. Emisión que causó gran expectativa por las acusaciones que ha hecho la convidada de un presunto abuso sexual de su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, cuando ella era una niña.

Escándalo desatado hace algunos días: Frida Sofía corrió la cortina de hechos delicados al denunciar que desde los 5 años de edad fue violentada por su abuelo Enrique Guzmán, quien manoseaba sus genitales. Acusaciones que estimularon un desapego aún mayor entre la joven modelo con su familia materna.

Frida Sofía le abrió su corazón a Lucía Méndez Especial

Durante la conversación en que se apreció a una Frida Sofía descomedida y altanera, Lucía Méndez la cuestionó sobre si en algún momento no lamentaría el alejamiento que existe entre ella y su madre, la famosa rockera Alejandra Guzmán: frente a tal pregunta, la joven cantante confesó con evidente malestar y dolor: “La realidad es que nunca me fui y la pregunta es ¿Por qué ella no me ha buscado a mí? Cuando estoy muy herida por lo que pasó del aborto, lo que pasó antes de Larry que invirtió con él, que le rogué que no hiciera eso con un exnovio mío”.

Asimismo, Frida Sofía reveló: “aunque ante las cámaras de televisión pide que me acerque a ella y que me ama, no entiendo las razones por las cuales, ella no me busca: ella sabe bien que no puedo salir de Estados Unidos”.

Exonero a su padre biológico de todo lo que le ha pasado: “Él nunca estuvo, pero no lo culpo. Me hubiera gustado nacer en el seno de otra familia. Estuve destinada a formar parte de la farándula por las circunstancias donde crecí. Admiro a mi abuela Silvia Pinal por ese glamour que la arropa: es una dama”

Propuso sus consideraciones para el acercamiento entre ella y su madre “debe de ser genuino”; pero, a pesar de que le regaló un departamento, ubicado a 15 minutos de distancia de su casa, jamás ha ido a visitarla. Declaraciones fuertes y resentidas sobre la intérprete de “Eternamente bella”; sin embargo, aseveró que “siempre la amaré, además siempre la admiraré como cantante y artista. Aunque la ame demasiado no puedo decirle al mundo que ha sido una buena madre, porque es algo que no es verdad”, subrayó.

Frida Sofía Instagram

Durante el transcurso de la conversación no se hicieron alusiones a Enrique Guzmán; no obstante, la entrevistada dio detalles de algunos momentos de crisis espirituales que la han invadido. Refirió la depresión que sufrió durante casi dos años: “perdí a mi mamá, perdí a mi hijo, casi me pierdo yo misma. Estuve presa porque agredí a un exnovio. Salí de todo eso estudiando lo que me pasaba: una autoterapia que me alejó de lo negativo y me fui al encuentro de lo positivo. Cambié hábitos. Hoy en la soledad de la pandemia no me siento sola. Mi hermana Natasha ha sido muy leal. Me siento mejor que nunca”, concluyó.