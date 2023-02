Livia Brito confiesa que fue abusada por el cantante Danny Frank: "Le ponía clavos a la puerta" (VIDEO)

La actriz Livia Brito confesó que su exnovio el cantante Danny Frank abusaba de ella cuando regresaba tomado en la madrugada.

Livia Brito ofreció una entrevista a Yordi Rosado y contó que estuvo con Danny Frank durante 11 años en una relación tóxica en la que había violencia física, emocional y sexual.

“Yo nunca tuve un novio. Mi novio fue cuando tenía 22 años y duré 11 años con él, con Danny Frank. En esa relación tuve muchos problemas porque era muy alcohólico”, dijo la actriz de “La Piloto”.

Livia Brito recuerda que Danny Frank la violó

Contó que su ex llegaba muy tomado y la obligaba a tener relaciones sexuales, por lo que tuvo que encontrar una manera para defenderse.

Danny llegaba a las 6 de la mañana borrachísimo, hasta el tope, y a fuerza quería hacer el amor y yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que no entrara y él rompía la puerta. En esa época yo era edecán y él estaba empezando a estudiar en el CEA Livia Brito

La actriz señaló que Danny Frank le decía que su obligación como mujer y esposa era complacerlo en el ámbito sexual.

“Él me decía: ‘esa es tu obligación porque la mujer tiene que darle sexo al marido’, pero yo me tenía que levantar a las 6 y él llegaba a las 5, yo le decía: ‘déjame descansar’, hasta que yo le ponía clavos a la puerta y la relación iba de mal en peor’”, recordó la actriz de “La Desalmada”.

Asimismo, Livia Brito mencionó que Danny Frank la engañaba y que en una ocasión se dio cuenta porque él se había ido a Colombia y cuando regresó empezó a criticar su aspecto físico.

“Él me decía: ‘tienes los labios muy delgados y tienes las piernas muy delgadas’, ya no le gustaba como yo era, y dije aquí hay algo raro y soltó toda la sopa de que me había engañado”, recordó Livia Brito-