Luis de Alba revela que Enrique Guzmán amenaza a la gente y que anda con pistola

Enrique Guzmán, acusado de abuso sexual infantil por Frida Sofía y en pleito legal con Gustavo Adolfo Infante, es una persona violenta que anda armada, así lo reveló el comediante Luis de Alba, quien dijo que ha sido testigo de cómo el cantante ha amenazado a la gente.

Luis de Alba rompió el silencio en “De Primera Mano”, programa al cual relató que él estuvo presente en el momento en el que el padre de Alejandra Guzmán amenazó a Carmelita Salinas.

“Me molestó mucho; él le dijo, como se dice en el argot de delincuentes o en las colonias en donde yo viví muchos años, se dice: 'Te voy a llevar al baile', ese tiene muchos significados, es como te voy a chin..., vas a ver, te voy a matar, te voy quitar el coche, a robar, significa muchas cosas”, comentó.

“Estoy segurísimo que no lo hizo de corazón, no debió hacerlo porque Carmelita sí tuvo temor, igual que Gustavo Adolfo", agregó.

Asimismo, Luis de Alba aseguró que le pidieron guardar silencio ante lo ocurrido; sin embargo, él quiso no quedarse callado y romper el pacto.

"Me decían: 'No vayas a decir nada', ¿cómo no? Le dije: 'Bájale a tu volumen porque...'. Él sabe que somos amigos y sigo siendo su amigo", dijo.

Revela que Enrique Guzmán amenaza y que anda armado

Luis de Alba también compartió que ha visto en diversas ocasiones como Enrique Guzmán amenazó a otras personas, además de que el cantante suele traer consigo una pistola.

"Lo he visto amenazar a alguien que lo está molestado o a alguien del hotel. Al calor de: 'No estés fregando ya', o a un fan. Sí, porque es violento”, dijo.

No obstante, el comediante afirmó que, aunque Guzmán es agresivo y anda armado pistolas, sería incapaz de matar a nadie.

“Pero que golpee o mate, no. Es muy de andar con su pistola… bueno, muchos traen pistola para defenderse. Yo no porque con dos cachetadas tengo, pero él acostumbra así", justificó.

"No es un mal hombre, es violento, porque sí es. Pero de eso a ser asesino, hay una diferencia”, remató.