Luis Gerardo Méndez recuerda la muerte de su papá por COVID y llama a vacunarse

Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre.

Nunca he llorado tanto en mi vida.

El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante.

En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír.

(Abro hilo…) pic.twitter.com/mQli5R3ex8